L'Aria che tira, Rosi Braidotti: "Governo lassista contro l'evasione", clamoroso autogol

13 dicembre 2024 a

a

a

"Questo governo ovviamente ha una linea molto molto soffice sull'evasione fiscale, ama i condoni, perdona tutti, hanno appena perdonato anche i no vax": la professoressa Rosi Braidotti, in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto commentando l'intervista al dimissionario direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Quest'ultimo, infatti, al Corriere della Sera ha confermato le sue dimissioni aggiungendo: "È stata fatta una descrizione caricaturale del ruolo di direttore dell'Agenzia, come se combattere l'evasione fosse una scelta di parte e addirittura qualcosa di cui vergognarsi”.

"Da una parte c'è un discorso pubblico molto rigoroso, molto duro, molto autoritario - ha proseguito la Braidotti in tv -. E poi nella pratica in realtà c'è un grande lassismo. Ruffini è stato coraggioso, ha detto parole chiare, al di là dell'ideologia. In bocca al lupo, non so cosa succede adesso ma spero che il governo lo ascolti". L'accusa di lassismo lanciata dalla filosofa, però, non sarebbe confermata dai fatti. Anzi. L'esecutivo guidato da Meloni, al contrario, ha raggiunto risultati importanti nella lotta all'evasione fiscale. Come confermato anche da Marco Osnato di FdI, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito. Quest'ultimo, parlando di Ruffini in una nota, ha sottolineato: "Dall'intervista che abbiamo letto stamattina riteniamo ci sia un po' di contraddizione. Prima evidenzia un certo malcelato disagio rispetto al fatto che doveva lavorare con un Governo e una maggioranza che parlava di 'pizzo di Stato' e non era magari così attenta al tema dell'equità fiscale, poi dice che in questi anni ha avuto il massimo del risultati dalla lotta all'evasione, dal rientro dell'evasione precedente. Quindi evidentemente, forse, nei fatti questo Governo era molto più affine a questo pensiero di quanto lui credesse".

"Ai maestri del conflitto d'interesse diciamo una cosa": Ruffini, ecco chi inchioda la sinistra dopo le dimissioni

A confermare gli ottimi dati su questo fronte lo scorso agosto era stata anche Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia: "Un nuovo record per il governo Meloni, stavolta ottenuto in tema di lotta all’evasione fiscale. Nei primi 6 mesi del 2024 sono stati recuperati oltre 7 miliardi di euro, che significa un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato straordinario che conferma ciò in cui Fratelli d’Italia ha sempre creduto con forza: un approccio collaborativo con il contribuente è il modo migliore per recuperare risorse per le casse dello Stato. Il contrario di quell’atteggiamento vessatorio tipico della sinistra che ha solo peggiorato la situazione”.

"Governo lassista nella lotta all'evasione": l'intervento di Rosi Braidotti a L'Aria che tira, guarda qui il video