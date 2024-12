Tony Effe? Clemente Mastella e la vecchia "lezione" al piddino Roberto Gulatieri

18 dicembre 2024 a

a

a

Se Roberto Gualtieri ha deciso di escludere all'ultimo Tony Effe dal concerto di Capodanno, lo stesso non si può dire di Clemente Mastella. Il 29 agosto il sindaco di Benevento aveva invitato il trapper oggi al centro del polverone a un evento della sua città. L'occasione? La 45esima edizione di "Benevento Città Spettacolo", con la storica rassegna in programma nel centro storico cittadino dal 27 agosto al 1° settembre. "Nella stessa location - si leggeva - giovedì 29 agosto ci sarà Tony Effe e questi ultimi due saranno gli unici eventi a pagamento".

"Con i tanti ospiti che verranno realizziamo un piccolo miracolo – andava dicendo in apertura di conferenza il sindaco – e sono certo che anche quest’anno anno accoglieremo tante persone che verranno da fuori. Ogni sera poi presenteremo dei libri e ciò si collega al fatto che ci siamo candidati a Capitale Italiana del Libro 2025. Da qualche giorno poi siamo tra le poche città italiane ad avere due siti Unesco ed esso è un qualcosa di cui tutti quanti ne dovremmo essere fieri".

Un programma ricco di proposte anche per il presidente della Fondazione Città Spettacolo, Oberdan Picucci: "Anche quest’anno l’impostazione è quella di una proposta variegata. Una Città Spettacolo per tutte le età e in modo particolare per i ragazzi proponiamo Anna Pepe e Tony Effe. Il non poter fare affidamento su molti fondi ha contribuito a non fare altre cose, ma la qualità del cartellone è comunque elevata e mi auguro che anche quest’anno la risposta della gente sarà positiva". Un vero schiaffo ai dem quello dell'esponente di Noi di centro che invece di censurare l'artista lo ha invitato. E senza sollevare alcuna bufera.