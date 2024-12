John Elkann, la confessione choc sulla madre: "Naturalmente violenta e piena di risentimento"

19 dicembre 2024 a

John Elkann è tornato a parlare della madre Margherita e dei maltrattamenti subiti. In un lungo reportage del settimanale Le Point dal titolo Nel mondo segreto di john Elkann - firmato Beatrice Parrino, l'imprenditore ha raccontato il rapporto con la mamma: "Ho moltiplicato i tentativi di conciliazione nella speranza di ritrovare la pace, l’ultimo dopo il decesso di mia nonna. Ho fatto visita a mia madre".

La madre ha sempre cercato di convertire i fratelli Elkann alla religione ortodossa. Una sorta di "fanatismo religioso, bigottismo", come ha spiegato lo stesso John Elkann. "Voleva farci aderire all’universo ortodosso di suo marito - ha detto- e imporcelo, in un certo senso, perché lui ci accettasse. Invano", ha poi aggiunto.

"É una persona naturalmente violenta, piena di risentimento - ha rivelato -. Denigrava nostro padre. Il dialogo è impossibile con lei. Di fronte a questa incapacità, sfociava nella violenza, verbale o fisica. Non sopporta di non avere ragione. La minima opposizione finiva con una punizione. La situazione è peggiorata con la sua nuova vita: avere questi tre figli da un precedente matrimonio era un problema". Ma quello che in famiglia ha subito più schiaffi è stato suo fratello Lapo: "Di più. Più di tutti", ha confessato John.