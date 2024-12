Salvini assolto, Cruciani punzecchia Parenzo: "Quindi sei dispiaciuto?"

21 dicembre 2024 a

“Fermi tutti, Salvini assolto!”: così Giuseppe Cruciani ha dato la notizia ieri, durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, che conduce con David Parenzo su Radio24. Il riferimento è al processo Open Arms, che vedeva il ministro dei Trasporti imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 persone a bordo della nave della Open Arms nel 2019, quando era ministro dell'Interno. Per lui il pm aveva chiesto una condanna di 6 anni. Ieri, invece, i giudici di Palermo lo hanno assolto perché "il fatto non sussiste".

Dopo che Cruciani ha dato la notizia, il suo collega è parso piuttosto sorpreso. “Ma come assolto?”, ha chiesto con un certo stupore. A quel punto, allora, il conduttore lo ha stuzzicato: “Ah, quindi sei dispiaciuto?”. Una domanda a cui il giornalista di La7, al timone de L'Aria che tira, ha risposto continuando a manifestare il suo disappunto: “Ma è clamoroso, io non ne parlo più”. Cruciani, al contrario, ha esultato per la sentenza: "E avanti così! Lo dico con grande sobrietà, c’è un giudice a Berlino, anzi, a Palermo”. La reazione, però, non sarebbe piaciuta a Parenzo, che ha detto: “Quindi ora i giudici non sono tutti comunisti come dite?”. Cruciani, allora, ha preferito chiudere la polemica: “Chi lo ha incriminato è una cosa, chi lo ha giudicato un’altra. Avete rotto il c**o a uno che aveva fatto una cosa sacrosanta, impedire a dei migranti di venire in Italia”.