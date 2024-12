Francesca Pascale la spara grossa: "Salvini disumano, se torna al Viminale non resta che lasciare il Paese"

22 dicembre 2024 a

Ospite a In Onda nella puntata di domenica 22 dicembre su La7, Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi commenta l'assoluzione del leader della Lega sul caso Open Arms. "Su Salvini - premette - non cambio idea, anzi, peggiora. Rimane un ministro disumano che ha fatto propaganda politica sulla pelle delle persone. Vedere che si propone al Viminale, grida vendetta. Se ci torna, non ci resta che cambiare Paese".

Il tema vero per la Pascale è dove si trova la destra liberale: "Con Meloni si è sdoganato tutto. Nelle nostre strade non ci sentiamo più sicuri, con le pene aggiuntive sulle droghe e sull'alcol. Dubito che Salvini sapesse alcune cose quando ha fatto questa legge".

Ma l'ex compagna del Cav non è nuova a critiche nei confronti del governo. Qualche settimana fa è stato il turno di Giorgia Meloni. L'occasione? Il via libera al Senato alla legge che rende reato universale la maternità surrogata: "Come potrà Meloni guardare negli occhi i bambini nati dalla gestazione per altri i e dire 'non sei frutto dell’amore ma di un reato universale'? Lo farà anche con i figli di Elon Musk?". E ancora: "Musk dovrebbe essere il tuo nemico giurato, invece tra un po’ gli fai parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi. Il tuo amico ha avuto ben 2 figli con l’utero in affitto. Uno si chiama Tau Techno Mechanicus Musk, e un’altra, una femmina, Exa Dark Sideral Musk, che lo metterei in galera solo per quello, non per la maternità surrogata".