Richard Gere fa scena muta: a Che Tempo Che Fa non una parola su Open Arms

"In un mondo così pazzo, dobbiamo creare politiche che nutrono la fratellanza". Dopo lunghi minuti di intervista, ecco che la domanda sulle ong arriva. A Che Tempo Che Fa Fabio Fazio torna sì sul caso Open Arms, ma a debita distanza. E Richard Gere non è da meno: "Siamo di fronte a problemi gravissimi, ma cosa facciamo? Paralizziamo il cuore? Io credo che l'intelligenza umana ti dà la possibilità di trovare le soluzioni ai problemi", si limita a dire l'attore. E ancora: "Lo vediamo coi bambini, loro sentono cosa succede... Tra loro c'è molta empatia, ma noi dobbiamo fare un gradino in più: avere compassione. Abbiamo una responsabilità, dobbiamo togliere la sofferenza a queste persone". Eppure né dal conduttore del Nove né dal 75enne vi è alcun riferimento a Matteo Salvini. Una scelta che scatena il pubblico.

Smentendo tutte le attese, infatti, Fazio si limita a chiedere del suo nuovo film dal titolo "Oh Canada - I tradimenti'. E il 75enne non va oltre: "Dal punto di vista strutturale - commenta la pellicola - é molto particolare: è un flashback di ricordi, però non è il solito flashback, perchè io nel presente ritorno nei miei ricordi, mentre sto vivendo ora".