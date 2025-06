"American Gigolo", una splendida storia "cattolica" di peccato e redenzione

AMERICAN GIGOLO

Sky Cinema 2 ore 19.15. Con Richard Gere, Lauren Hutton e Hector Elizondo. Regia di Paul Schrader. Produzione Usa 1980. Durata: 1 ora e 57 minuti

LA TRAMA

Julian (un Richard Gere a momento del suo grande lancio) è un quotato "prostituto". Lavora per un'agenzia che le mette al servizio di mature signore annoiate. Una delle sue clienti è trovata uccisa. L'assassino è evidentemente il losco marito, ma la polizia preferisce convogliare i sospetti su Julian. Che per la verità un alibi l'avrebbe. Era coll'amante (non a pagamento) la moglie di un noto senatore. Ma Julian non vuole compromettere la donna e tace. Rischia grosso, ma sarà lei a salvarlo buttando a mare reputazione e matrimonio.