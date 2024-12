Cecilia Sala, Chef Rubio inneggia all'Iran? Mentana lo spiana così: "Inumano e criminale"

28 dicembre 2024 a

a

a

Chef Rubio ci è cascato di nuovo. Gabriele Rubini, noto sostenitore della causa palestinese e grande odiatore di Israele e dei "sionisti", ha commentato la brutta vicenda che vede coinvolta Cecilia Sala. La giornalista del Foglio si trova infatti in carcere in Iran, per motivi ancora da accertare. "Lunga vita all'Iran - ha scritto Chef Rubio su X - e a chi resiste alle ingerenze imperialiste. Miracolate sioniste e spie con la passione dei viaggi non dovrebbero essere compiante - ha poi aggiunto -, ma condannate".

Il tweet di Chef Rubio ha scatenato lo sdegno di molti autorevoli giornalisti. Tra cui il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. "Non è obbligatorio avere a cuore la sorte di una giovane donna italiana arrestata in Iran - ha commentato Mentana su Instagram -. Non è obbligatorio far proprie le raccomandazioni della Farnesina di non dire cose che rischino di far saltare le delicate trattative per riportarla in patria. Ma denunciare falsamente quella donna di avere un ruolo che le aggraverebbe la posizione in modo pericolosissimo - ha poi aggiunto - è inumano e criminale. C'è solo da sperare che anche in Iran sappiano quanto sia miserabile e indegno di ascolto costui".

"Ci sono tanti aggettivi che si potrebbero usare per raccontare la tragedia umana di questo 'chef Rublo'…mi accontento di incontrarlo presto in Tribunale, nel processo che lo vede protagonista", il commento invece di David Parenzo su X.