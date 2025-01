Il generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "Attacchi un carabiniere? Cosa devi aspettarti"

16 gennaio 2025 a

a

a

A Fuori dal Coro si parla delle violenze dei giorni scorsi ai danni delle forze dell'ordine. Ospite della puntata in onda mercoledì 15 gennaio su Rete 4, Roberto Vannacci. Il generale non ha dubbi, "quello che succede è il risultato di decenni di delegittimazione e depotenziamento delle forze dell'ordine. La sinistra è sempre stata dalle parti degli immigrati, si schierano contro i poliziotti, contro quelli che occupano le case abusivamente". L'eurodeputato eletto tra le fila della Lega difende l'ipotesi di introdurre uno scudo penale per coloro che fanno parte delle forze dell'ordine.

"Non è un privilegio - dice senza peli sulla lingua a Mario Giordano -, è la tutela di persone che svolgono il proprio dovere che è proteggere i cittadini. Le forze dell'ordine devono essere depenalizzate". Insomma, "se uno attacca un carabiniere non si deve aspettare una risposta proporzionale. Sarebbe troppo facile fare il delinquente in questa maniera".

Nascono i "Giovani vannacciani", l'ultima mossa del Generale: cosa sta succedendo

Spazio poi al governo. Vannacci a riguardo prende le difese di Giorgia Meloni. Di più, si lascia andare a un plauso: "Per ora sta andando bene, la direzione è quella giusta. Lo scopo finale è raddrizzare il mondo, e piano piano ci stiamo riuscendo. Visto quello che sta succedendo in Europa o negli Stati Uniti?". L'asse infatti si sta portando verso la destra. Basti pensare alla rielezione di Donald Trump, ma anche alle forze di destra europee che stanno ottenendo sempre più successo.