Il generale Vannacci fa a pezzi gli ambientalisti: "Mucche che non emettono flatulenze?"

Roberto Tortora 16 gennaio 2025 a

a

a

Dalla mucca Carolina alla mucca Hilda il passo è breve. Con la differenza che i geni di quest’ultima sono stati modificati per bloccare il rilascio di gas serra nocivi quando erutta e produce aria. Su questo tema c’è il parere del Generale Roberto Vannacci sia sulla mutazione genetica per la mucca che non emette gas sia su altre follie green. Tutto questo a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete4. Lo spunto è il servizio della giornalista Michela Cattaneo Giussani, che spiega la nuova trovata "green" che viene direttamente dalla Scozia.

È stata fatta una mutazione genetica, infatti, per creare mucche che non emettono… flatulenze! Già, avete capito bene, chiamateli peti o più volgarmente "scoregge", e perché mai ci sarebbe questa necessità? Perché, secondo questi estremisti ambientalisti, le mucche emetterebbero troppi gas nocivi. Così, il 15 novembre è nata Hilda ed è la prima mucca creata e selezionata con la fecondazione in vitro in un laboratorio scozzese. Entusiasta, uno dei fattori che se ne occupa spiega: "Questo progetto ci aiuta a utilizzare la variazione genetica per allevare bovini in grado di emettere meno metano".

Nascono i "Giovani vannacciani", l'ultima mossa del Generale: cosa sta succedendo

Mario Giordano, allora, chiede un’opinione al generale Vannacci, che è allibito: "È la ciliegina sulla torta su questa grande truffa, non ne hanno azzeccata una, dalle macchine elettriche alle case green alla 'Nature Restoration Law', cioè questa follia di far ritornare la natura a fare ciò che faceva prima, quindi dobbiamo riavere le paludi, la malaria etc.. I campi? Bisogna distruggere e non coltivarli, lasciarne il 4% libero senza tenere conto che in Italia negli ultimi 80 anni le foreste sono cresciute dell'80%, cioè ce ne sono il doppio rispetto a 80 anni fa".