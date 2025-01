Bruno Vespa, bordata contro Cecilia Sala: "Da Fazio non ha ringraziato Meloni? Semplicemente vergognoso"

20 gennaio 2025 a

a

a

L'intervista esclusiva rilasciata da Cecilia Sala a Fabio Fazio a Che tempo che fa è diventata un caso mediatico con risvolti politici. La giornalista, dopo essere stata liberata dalla prigionia iraniana grazie all'intervento del governo italiano, non ha mai nominato Giorgia Meloni per porgerle un ringraziamento. In un solo passaggio a Che Tempo che Fa, Sala ha menzionato il "capolavoro" diplomatico dell'esecutivo: "Sono stata fortunatissima a stare lì dentro solo 21 giorni. Il recupero è più rapido rispetto a tante altre persone rimaste lì centinaia di giorni. Sono stata liberata in tempi assolutamente veloci, è stato un lavoro che non si vedeva in tempi così rapidi dagli anni Ottanta". Ma Sala non ha mai pronunciato la parola "grazie".

Un dettaglio che non è sfuggito ai più e sul quale è intervenuto anche Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta ha picchiato duro sui suoi prifili social. "Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso".

Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in

Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) January 20, 2025

Non solo Giorgia Meloni. Fabio Fazio ha provato a far cascare Cecilia Sala nel suo solito trappolone. Il conduttore di Che Tempo che Fa ha chiesto alla sua ospite che ruolo avesse avuto Elon Musk nella sua liberazione. Lei, però, ha precisato che nessuno dei suoi familiari - nemmeno il fidanzato giornalista - avevano avuto un contatto diretto con il miliardario. Il suo compagno, invece, ha contattato Andrea Stroppa, il referente in Italia di Mr. Tesla.