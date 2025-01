Che tempo che fa, Vespa attacca Sala: "Vergognoso, manco un grazie a Meloni". E lei risponde

Massimo Sanvito 21 gennaio 2025 a

È un Bruno Vespa all’attacco quello che commenta l’intervista di Fabio Fazio a Cecilia Sala, domenica sera a “Che tempo che fa” sul Nove, non risparmiando schiaffoni. Il fatto che la giornalista, liberata dopo 21 giorni tra le sbarre del carcere iraniano di Evin, non abbia speso nemmeno una sillaba per ringraziare il governo Meloni non è andato giù al conduttore di Porta a Porta. «Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso», ha scritto Vespa su X. Per poi proseguire con un altro tweet: "Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei “Cinque minuti” con il ministro Tajani. A voi il commento. Grazie a Luciana Littizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto...".



Detto che Fazio, nel corso della chiacchierata, non ha rivolto nessuna specifica domanda a Cecilia - ma questo, conoscendolo, c’era da aspettarselo-, è anche vero che la stessa autrice e voce del podcast “Stories” si è guardata bene dal fare la prima mossa, limitandosi a ringraziare per il fatto di avere "un Paese alle spalle che ti protegge". Un modo per aggirare l’argomento governo. Solo in tarda serata la giornalista, punta nell’onore, replica a Vespa.

"Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane", scrive su X la Sala. La giornalista allega al testo la foto con la stretta di mano alla presidente del consiglio appenta rientrata in Italia dall’Iran. Vero. Come è vero che non poteva fare diversamente in quella circostanza. Resto il fatto, però, che da Fazio nemmeno un parola, nonostante si trattasse della prima uscita pubblica. Qualcuno, sui social, ha ridotto le schermaglie a una mera gelosia da parte di Vespa per il fatto che Cecilia avesse scelto Fazio e non lui per la prima intervista da donna libera. Secondo l’Huffington Post Bruno non avrebbe "perdonato" tale posizionamento. Pronta la risposta del giornalista Rai: "Era scontato che sarebbe andata da Fazio dopo aver impedito al padre di venire ai nostri “5 minuti” con Tajani. Mi interessa piuttosto il giudizio di Hp sul mancato ringraziamento a chi l’ha salvata".