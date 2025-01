Bocchino contro Mastrobuoni: "La sinistra non ci ha pensato però, è nervosa". E lei sbrocca

Roberto Tortora 24 gennaio 2025 a

Battibecco in studio a Piazzapulita, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Corrado Formigli. I contendenti sono Tonia Mastrobuoni, giornalista e corrispondente per la Repubblica dalla Germania e l'Est Europa e Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia.

La Mastrobuoni, in collegamento, stava ragionando sul nuovo corso americano targato Donald Trump-Elon Musk, in particolare sulla figura di quest’ultimo, ritenuto il vero potere occulto (ma non troppo) degli Stati Uniti: “Il problema è la concentrazione di potere ha assunto su di sé Musk…”. Bocchino entra a gamba tesa: “La sinistra non c’ha pensato prima però…”.

Mastrobuoni s’infastidisce molto: “Posso parlare? Lei ha parlato finora!”. Bocchino la corregge: “Sono stato interrotto finora!”. La giornalista di Repubblica allora prova a continuare: “Va bene, non è stato interrotto da me. Un uomo che possiede il 60% dei satelliti che girano intorno alla terra…”. Bocchino stuzzica ancora: “È nervosa…”. Mastrobuoni perde la pazienza, allora interviene Formigli che cerca di farla proseguire: “Tonia vai avanti, non farti distrarre…”.





Bocchino contro Mastrobuoni, guarda qui il video di Piazzapulita su La7

La Mastrobuoni, finalmente, riesce a dire la sua su Musk: “Il problema è che è un uomo che concentra la maggior ricchezza al mondo, ha un potere enorme, prendiamo solo Starlink e la possibilità di venderlo all'Italia e alla Meloni che prima si è concessa poi ha negato etc.. Starlink è importantissimo, potremmo dover consegnare i nostri dati a un provider, uno strumento che Musk ha già dimostrato di poter utilizzare in modo molto umorale. Come quando si arrabbiò con Zelensky perché aveva parlato con Putin e gli disse ‘adesso io ti chiudo Starlink’ che per i soldati al fronte in Ucraina sarebbe stato un danno gigantesco. Allora noi vogliamo consegnare i nostri dati a un personaggio del genere? Che ha chiari problemi caratteriali, che ha una concentrazione di potere mostruosa, ha il 60% dei satelliti e possiede uno dei social media più influenti e rilevanti al mondo, cioè X, su cui fa girare algoritmi in maniera assolutamente arbitraria? Il problema di quest'uomo, infine, è che quando parla del Regno Unito e della Germania, con ingerenze nella campagna elettorale tedesca in favore di un partito che anche Fratelli d'Italia schifa, cioè Alternative für Deutschland, in che veste interviene? Come capo di X, come capo di Starlink o come membro dell'amministrazione Trump?”.