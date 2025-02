Roberto Salis, "è diplomata all'alberghiero": l'attacco a Giorgia Meloni? Travolto dagli insulti

01 febbraio 2025 a

Poteva mancare il solito intervento di Roberto Salis sulle vicende politiche italiane? Certamente no. Il padre di Ilaria ha parlato del caso degli ultimi giorni, ovvero lo scontro tra governo e magistratura. Giorgia Meloni, ospite da Nicola Porro a La Ripartenza, ha chiaramente detto alle toghe che se vogliono fare politiche farebbero meglio a candidarsi. La risposta dei giudici non si è fatta attendere. Come? In sostanza, hanno invitato il governo a non sostituirsi alla magistratura.

Roberto Salis si è fiondato su x per denigrare il presidente del Consiglio e il suo percorso scolastico. "Che poi se Giorgia Meloni dice che se i magistrati vogliono fare i politici si dovrebbero far eleggere, si potrebbe rispondere che i politici se vogliono fare i magistrati dovrebbero fare un concorso - ha commentato il padre dell'eurodeputata di Avs -. Solo che con il diploma dell'alberghiero non si può essere ammessi".

Questa è una crisi di sistema aperta dalle toghe

Il suo commento, però, non ha trovato d'accordo molti utenti di X, che lo hanno criticato duramente sotto il suo tweet. "Alberghiero??? Cos'è una sorta di razzismo scolastico? Legga bene cosa scrive", ha scritto un account. "Sciacquati la bocca prima di parlare della Meloni - il commento di Apollonia -. Le tue insinuazioni fanno cag***, la presidente del Consiglio comunica benissimo e voi avete il fegato spappolato. Addio, un bacione a te e a tua figlia".