Andrea Crisanti, 2.450 euro per una notte a casa sua: come fa soldoni il senatore Pd

07 febbraio 2025 a

Il professor Crisanti è pronto ad aprire le porte della sua umile dimora: Villa Crisanti appunto. L'occasione è di quelle speciali, San Valentino. Per essere ospiti e godersi la serata e la notte in compagnia del partner bisogna sborsare 2.450 euro.

A coppia. Di fatto circa 1.200 euro a testa. E cosa comprende questa "offerta" del senatore del Pd? Una cena privata per due persone a base di pesce, mazzo di rose e bottiglia di champagne e, ovviamente, pernottamento e colazione nella suite. Il tutto immersi nelle magnifiche campagne della Val Liona. L’immobile ha un valore che si aggira intorno a un milione e mezzo di euro, anche se il senatore dem e medico ha sempre detto di aver speso molto meno per comprarlo. Lo sforzo economico, come lui stesso ha rivelato, è stato fatto investendo poi parecchio per i lavori di ristrutturazione e recupero. "Abbiamo girato il Veneto per vent’anni alla ricerca di un luogo come questo e quando l’abbiamo visto ce ne siamo innamorati", aveva raccontato Crisanti qualche tempo fa.

"La serata perfetta per una magica ed elegante proposta o per consolidare l’amore con la dolce metà", si legge nell’offerta. Il pacchetto proposto per il 14 febbraio, denominato “San Valentino luxury Edition”, prevede, come detto, una cena per due con menù selezionato dallo chef Enrico Zannelli. Anche il menù, considerando il prezzo, è “luxury”: aperitivo con “tempura di gamberi rossi, capesante e salvia”; antipasto con “scampi in crosta di sale con emulsione di agrumi di Sicilia” e “carpaccio di pesce spada in olio cottura e frutti rossi”. Primo piatto, “tortello con la granseola”. Poi, dopo la “pausa con sorbetto alla vodka e fragole”, il secondo: “polpo arrostito su mousseline di patata". A chiudere un dessert afrodisiaco...