Rita De Crescenzo, un cachet da urlo: ecco quanto chiede per una singola esibizione

09 febbraio 2025 a

a

a

La vicenda di Roccaraso invasa dai turisti napoletani dopo i video di Rita De Crescenzo, per la tiktoker si è trasformata in un’opportunità d’oro. La visibilità ha infatti portato un boom di richieste per le sue esibizioni private: "Ha dato popolarità", spiega il manager della signora, Pietro Pelagalli, il quale supervisiona l’organizzazione degli eventi in cui l’influencer è protagonista.

Ecco, ma qual è il cachet della signora De Crescenzo? La content creator, che si esibisce in performance canore, scatta foto con i fan e si concede a riprese video con gli spettatori, avanza richieste ben precise. Il manager, interpellato dal quotidiano Il Centro, ha svelato il tariffario dell’influencer. Il compenso varia tra i 3.500 e i 5mila euro per una singola apparizione. Comunioni, feste di laurea, cene in ristoranti e locali di tutta Italia: il manager romano Pelagalli coordina ogni dettaglio e, in alcune occasioni, è disposto a riservare trattamenti speciali ai clienti affezionati.

"C'è l'estetista...": sconcerto a Fuori dal Coro, Rita De Crescenzo ferma tutto

"Tutte le comunioni da domani vengono chiuse a 3.500 euro. Ma io ti posso fare il prezzo vecchio a 2.300. Fammi sapere subito perché dopo non posso fare più niente", ha spiegato al Centro, che lo ha intervistato con un giornalista sotto copertura. Per chi desidera avere Rita De Crescenzo come ospite d’eccezione nel proprio locale, il costo massimo raggiunge i 5mila euro per meno di un’ora di spettacolo, che comprende performance musicali, interazioni con il pubblico e la creazione di contenuti per TikTok.

Ma dopo le polemiche per i bus low-cost e l'attenzione della Guardia di Finanza, le modalità di pagamento per le sue esibizioni sono state rese più trasparenti. Pelagalli ha sottolineato la necessità di operare in maniera regolare: "Ora dobbiamo lavorare con fattura perché i giornalisti ci stanno a rompe". Prima, invece, niente fattura?