Rita De Crescenzo, caos al seggio: "Non mi hanno fatto votare"

Rita De Crescenzo, la tiktoker campana da oltre 2 milioni di follower, conosciuta per i video ironici sulle “gite trash” a Roccaraso e finita più volte nell’occhio del ciclone per vicende giudiziarie legate alla droga, non è riuscita a votare alle ultime elezioni nonostante avesse condotto in prima persona una rumorosa campagna social a sostegno di Forza Italia.

In un video pubblicato nelle ultime ore, visibilmente alterata, la influencer ha raccontato la sua versione: “Mi hanno tolto la residenza, una cosa gravissima. Non mi hanno trovato nella lista per votare. Ma davanti a Dio ho votato, sulla carta no. Ieri alle 14 mi sono recata nella piazzetta dove dovevo votare. C’erano i due vigili urbani alle 14, ho mostrato la scheda, eccola vi ricordate che votai Conte, 4-5 mesi fa?”. Il riferimento è chiaramente confuso: quattro mesi fa si è votato il referendum costituzionale, non c’erano candidati e tantomeno Giuseppe Conte.