Belve, Rita De Crescenzo dalla Fagnani scatena la furia di Marco Rizzo

"Una vergogna per la Rai": così Marco Rizzo ha commentato l'ultima indiscrezione sulla prossima edizione di Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. Pare che nei prossimi giorni sarà ospite Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana che spesso ha scatenato polemiche, dal caos di Roccaraso alla sua presunta discesa in politica fino ai continui scontri social. Secondo quanto riferisce Fanpage, la registrazione sarebbe in corso proprio in queste ore. "La tiktoker Rita De Crescenzo è stata invitata al programma della Fagnani. Pure un gettone di presenza, frutto di un illegittimo canone che tutti paghiamo? Esiste una Napoli per bene che è stanca, noi siamo con loro", ha scritto ancora Rizzo in un post pubblicato su X.

La stessa tiktoker, in realtà, nelle scorse ore sui suoi canali social aveva fatto capire ai suoi milioni di follower che qualcosa di grande stava per capitare. "Ho un appuntamento molto importante oggi", aveva detto senza aggiungere ulteriori dettagli. Dopodiché c'era stato qualche indizio da parte sua: il pranzo al ristorante Figo Talenti, a pochi passi dagli studi Rai, e il video in auto diretta verso la registrazione. "Mi tremano le gambe", aveva rivelato.