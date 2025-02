Zona Bianca, Capezzone spiana la maestrina rossa: "Giù le mani! Stasera tutti a casa tua!"

10 febbraio 2025 a

"In effetti ci sono dei problemi, ma se la ricetta è che i problemi sociali vanno risolti con la casa privata degli altri...": Daniele Capezzone, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, lo ha detto durante un dibattito con la scrittrice Francesca Bubba e Amedeo Ciaccheri di Sinistra Civica Ecologista. "Se voi - ha proseguito il direttore editoriale di Libero - pensate che i problemi sociali veri si risolvono con il patrimonio immobiliare privato, l'unica risposta che vi si può dare è: sai che c'è? Stasera tutti a casa della Bubba e di Ciaccheri".

Capezzone, infine, ha aggiunto: "Un conto è dire, ma lo dovete dire a tutti i governi degli ultimi 60 anni e non solo a Meloni, che non è stata fatta edilizia popolare... Ma giù le mani dalle case private, non vi permettete!". E ancora: "Quando sento Ciaccheri che dice 'no la politica deve entrare nel problema', io già vedo la Salis che entra dentro le case...", con riferimento all'eurodeputata di Avs a cui il tema interessa particolarmente, come lei stessa ha più volte spiegato.