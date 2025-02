Generale Vannacci, "i valori della destra? Sesso". Floris sconcertato

Roberto Tortora 12 febbraio 2025 a

Appare in forma il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, collegato con lo studio di DiMartedì, il talk di La7 che approfondisce i temi d’attualità politica ed è condotto ogni martedì sera in prima serata da Giovanni Floris. Il conduttore pone al generale una domanda semplice: “Ci può descrivere lei stesso i tratti di questa destra?”.

E Vannacci parte entusiasta: “Questa destra è una destra MEGA, che non ha nulla a che vedere con l'acronimo “Make Europa Great Again” (citata da Elon Musk, ndr). Questa destra è una destra grande, sta assumendo caratteristiche transnazionali, lo abbiamo visto da dopo le elezioni di Trump negli Stati Uniti, ma anche dopo l’ultima riunione di Madrid dei patrioti, nella quale si è stabilito un legame tra tutte le destre europee e anche quelle transatlantiche. È una destra che si rifà a dei valori facilmente ricordabili nell'acronimo "Sesso", non inteso come nome ovviamente”.

A quel punto la curiosità sorge spontanea e Vannacci elenca, lettera per lettera, i punti a cui si riferisce: “La prima esse sta per la sovranità, che non è una brutta parola, ma è anzi fare l'interesse dei propri cittadini, la e vuol dire economia, cioè creare maggiore ricchezza, benessere e sviluppo. Per noi la ricchezza si crea e non la si redistribuisce, perché vuol dire prenderla a qualcuno che se l'è guadagnata onestamente e darla a qualcun altro che, forse, non ha nessun merito per prendersela”.

Floris, un po’ spazientito, gli chiede di accelerare i tempi: “Generale se ci può dare l'acronimo, passiamo alla doppia s, speriamo sia un riferimento umano, che cosa vuol dire ‘ss’?”. Il generale, allora, conclude: “La prima s vuole significare sicurezza, la funzione delle funzioni, la seconda invece è la scuola come formazione e la o, infine, rappresenta le origini, intese come identità, cultura e storia”.