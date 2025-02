Mario Giordano più duro di Trump: "Zelensky non è un eroe della democrazia"

20 febbraio 2025 a

a

a

Se Donald Trump ha definito Volodymyr Zelensky "un dittatore, e un comico mediocre" scatenando l'inferno diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina, Mario Giordano non si contiene e va oltre, trascinando nel baratro sia il presidente ucraino sia l'Unione europea.

"Forse bisogna lavorare per la pace, vero caro Zelensky? E non lavorare per continuare la guerra che ha distrutto il tuo Paese. Per fare la pace bisogna trattare con il nemico, bisogna concedere qualcosa", spiega nella sua copertina il giornalista a Fuori dal coro, su Rete 4.

"Adesso c'è questa lite con Trump, si insultano... Ma insomma, noi abbiamo fatto di Zelensky un eroe della democrazia. Ma eroe della democrazia non è! Non è! Bisogna trattare con il nemico, e questo lo deve capire anche l'Europa".

E qui si apre un altro, doloroso capitolo: "Ah l'Europa adesso è offesa, dice 'io non partecipo alle trattative'. Chissà come mai - nota ancora Giordano, sempre più furioso -, ma dov'eri in questi tre anni Europa? Dov'eri? L'Europa della pace... Dov'era? Ve lo dico io dov'era: a spendere 132 miliardi di euro dei nostri soldi solo per fare la guerra, mai fatta una iniziativa di pace".

Adesso "si trova lì, nel tinello di Putin, a giocare a tresette, a briscola in questi vertici inutili - è la stoccata finale a Macron & co -, prendono il tè, fanno questi vertici inutili, poi siccome è fallito fanno un altro vertice inutile... Dimostrando la totale inutilità dell'Europa".