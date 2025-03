Antonella Viola, il "vaffa" a Bassetti: "Ti mando un bacio con il braccio di Elodie"

04 marzo 2025 a

Ancora una volta, sono "stracci volanti" tra Matteo Bassetti e Antonella Viola. Ad aprire il fuoco per primo, in questa occasione, è stato il virologo genovese: in un'intervista al Corriere della Sera di ieri, lunedì 3 marzo, ha infatti attaccato la collega, definita "piacente, ma senza background". E ancora, parlando di se stesso ha ricordato: "Nel mio campo ho il curriculum più forte in Italia, con un H-Index di 115: il più alto degli infettivologi è 10-15 punti sotto". Insomma, evviva la modestia.

Parole a cui, come detto, la Viola ha scelto di rispondere. Lo ha fatto senza nominare direttamente Bassetti, la scienziata ha condiviso sui social un estratto di un’opera di Virginia Woolf, che sembra adattarsi perfettamente alla situazione.

"Probabilmente - si legge nell'estratto -, quando il professore insisteva piuttosto enfaticamente sull'inferiorità delle donne, stava pensando non alla loro inferiorità, bensì alla propria superiorità. Era questo ciò che egli difendeva, forse con troppo calore e troppa enfasi perché per lui è un gioiello senza prezzo. Senza fiducia in noi stessi siamo come i bambini nella culla, e come possiamo generare in noi, nel modo più sbrigativo possibile questa imponderabile eppure inapprezzabile qualità? Pensando che gli altri sono inferiori a noi". Una risposta sottile, tagliente, e che però lascia ben pochi margini all'interpretazione: nel mirino di Antonella Viola c'è proprio, e sicuramente, Matteo Bassetti.

Ma non è finita qui. Infatti la Viola ha poi aggiunto: "Scrivere o dire più di quello che scrive Virginia Woolf in quella pagina? Impossibile, la sua analisi è perfetta. Posso solo aggiungere che gli mando un bacio, con il famoso braccio di Elodie". Il riferimento è ovviamente alla frase della cantante: a Sanremo le chiesero se avrebbe mai pouto votare per Giorgia Meloni e risposte "nemmeno se mi tagliassero un braccio". Tutto torna...