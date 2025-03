L'Aria che tira, Marcello Sorgi: "La parola 'riarmo' è un messaggio a Putin"

07 marzo 2025 a

"La parola 'riarmo' è una definizione rivolta a Putin, se fosse stata chiamata 'difesa' sarebbe stata meno efficace. Infatti Putin ha subito reagito, e anche Lavrov, in modo molto duro": Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi al piano da 800 miliardi presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per fornire all'Europa una difesa capace di gestire la guerra in Ucraina senza l'aiuto degli Stati Uniti. A questa proposta europea ha risposto immediatamente il presidente russo, che ha paragonato il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron a Napoleone, ricordandogli che fine fece l'imperatore dei francesi.

Secondo Sorgi, inoltre, le intenzione della presidente del Consiglio a riguardo sono già abbastanza chiare: "Quando Giorgia Meloni andrà al Parlamento italiano e presenterà il piano di riarmo di von der Leyen dirà che noi non riteniamo di utilizzare i fondi di coesione per il riarmo dell'Italia, un po' come per il sistema sanitario europeo, e ripeterà fino alla noia che soldati con gli scarponi sul terreno non ci saranno".

