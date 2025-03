Otto e mezzo, Della Valle: "Perché Meloni oggi non ha vita facile"

13 marzo 2025 a

"I dazi di Trump sono un danno per tutte le imprese, adesso si tratta di capire se arriveranno davvero e qual è il motivo per cui vengono applicati": Diego Della Valle, amministratore delegato di Tod's, lo ha detto in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, in riferimento alle misure decise dal presidente americano contro l'Unione europea, come i dazi al 200% annunciati su vini e champagne prodotti nell'Unione.

Secondo Della Valle, però, "come Italia abbiamo una qualità dei prodotti altissima in settori che gli americani hanno abbandonato da tempo. Sarebbe un protezionismo che serve soltanto a far pagare ai cittadini americani prodotti italiani più cari". "Ma lei porterebbe la produzione dei suoi prodotti negli Usa? Trump dice che gli imprenditori sono invitati lì, in America, dove le tasse sono inesistenti", lo ha incalzato la conduttrice. E l'ospite ha risposto: "Noi produciamo made in Italy e quindi non mi muovo dall'Italia neanche con le cannonate. Quelli americani credo siano degli atteggiamenti per ottenere dei risultati che non so bene quali possano essere e se fanno bene al popolo americano. Il nostro settore è amato dagli americani e per ora possiamo non preoccuparci".

Parlando della situazione attuale del governo, poi, ha aggiunto: "In questo momento Meloni non ha vita facile perché deve barcamenarsi tra l'avere un buon rapporto con Trump e allo stesso tempo essere coerente con gli alleati europei. Ho l'impressione che voglia tutelare il Paese, cosa che ritengo giusta nell'interesse di tutti, senza mettersi contro gli europei. Certo è che quando Trump alza i toni non la aiuta affatto".