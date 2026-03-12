Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Ditonellapiaga, "che fastidio": la sinistra la arruola nel corteo anti-Meloni

di
Libero logo
giovedì 12 marzo 2026
Ditonellapiaga, "che fastidio": la sinistra la arruola nel corteo anti-Meloni

2' di lettura

Ditonellapiaga, in gara all'ultimo festival di Sanremo con "Che fastidio", aderisce al corteo contro le guerre del 28 marzo a Roma. Corteo preceduto dal concerto gratuito "Together", che si terrà alla Città dell’Altra Economia per la manifestazione nazionale contro guerra e autoritarismo. "Quando posso partecipo, ma non penso mai al risultato o all’impatto. Da eventi come 'Nessun dorma' a sostegno della Palestina, fino alle iniziative del 27, non scrivo canzoni politiche perché non mi sento adeguata. Aderisco, però, alle iniziative che mi sembrano importanti", ha dichiarato.

A promuovere la mobilitazione, come ricorda il Secolo d'Italia, a livello nazionale è stata l'associazione No Kings Italia, il cui obiettivo è opporsi ai capi di Stato e di governo che starebbero assumendo il ruolo di monarchi, soprattutto Donald Trump. In conferenza stampa, inoltre, è stato ricordato che No Kings Italia ha l’intento di aprire uno spazio politico nuovo, composto da una pluralità di soggetti: “Un’alleanza ribelle contro le destre globali e i nuovi re, che da Meloni a Trump si avvalgono della violazione sistematica del diritto internazionale e delle libertà costituzionali”, come ha dichiarato Rosa Lella di No Bavaglio e Stop Rearm Eu.

La volta buona, Patrizia Mirigliani asfalta Ditonellapiaga: "Non ho delle disperate..."

Si fanno ancora sentire gli echi di Sanremo 2026, in particolare quelli della polemica sollevata da Miss Italia e dalla ...

"Sul palco saliranno, tra gli altri, Gemitaiz, Willie Peyote, Giancane, Giulia Mei, Ascanio Celestini, Sabina Guzzanti e tanti altri che verranno annunciati nelle prossime ore. L’iniziativa s’inserisce in una mobilitazione internazionale che si svolgerà in contemporanea con il Together di Londra e con il No King Day degli Usa e che si sta estendendo anche in altre capitali europee ed paesi oltre oceano. È proprio il caso di dirlo: ‘I re e le loro guerre: che fastidio!’. Lo urleremo insieme in tutte le piazze e il 27 marzo a Roma”, hanno commentato gli organizzatori.

Sanremo, le Bambole di pezza e la scritta sul seno. All'Ariston parte il coro

La vulgata progressista già da giorni recita "Festival di Sanremo di destra". Piuttosto bizzarro, visto...
tag
ditonellapiaga
roma

Un infinito braccio di ferro Centri in Albania, nuovo blitz delle toghe: "Dubbi sulla legittimità"

Orrore in stazione Roma, africano palpeggia minorenne in metro: arrestato, tradito dalla maglia della Lazio

Alla faccia dell'8 marzo Roma, scoppia la lite tra femministe al corteo: "Sì alla guerra", "Avete sbagliato"

ti potrebbero interessare

Otto e mezzo, sfregio Giannini alla Meloni: "O lo struzzo o l'opossum"

Otto e mezzo, sfregio Giannini alla Meloni: "O lo struzzo o l'opossum"

Roberto Tortora
Otto e Mezzo, Rosy Bindi contro il referendum: "Spedizione punitiva nei confronti delle toghe"

Otto e Mezzo, Rosy Bindi contro il referendum: "Spedizione punitiva nei confronti delle toghe"

Beatrice Venezi, sceneggiata infinita: Tortato si dimette in polemica con la direttrice

Beatrice Venezi, sceneggiata infinita: Tortato si dimette in polemica con la direttrice

DiMartedì, il delirio di Rocco Casalino: "Meloni è forse ricattabile?"

DiMartedì, il delirio di Rocco Casalino: "Meloni è forse ricattabile?"