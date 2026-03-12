Ditonellapiaga, "che fastidio": la sinistra la arruola nel corteo anti-Meloni

Ditonellapiaga, in gara all'ultimo festival di Sanremo con "Che fastidio", aderisce al corteo contro le guerre del 28 marzo a Roma. Corteo preceduto dal concerto gratuito "Together", che si terrà alla Città dell’Altra Economia per la manifestazione nazionale contro guerra e autoritarismo. "Quando posso partecipo, ma non penso mai al risultato o all’impatto. Da eventi come 'Nessun dorma' a sostegno della Palestina, fino alle iniziative del 27, non scrivo canzoni politiche perché non mi sento adeguata. Aderisco, però, alle iniziative che mi sembrano importanti", ha dichiarato.

A promuovere la mobilitazione, come ricorda il Secolo d'Italia, a livello nazionale è stata l'associazione No Kings Italia, il cui obiettivo è opporsi ai capi di Stato e di governo che starebbero assumendo il ruolo di monarchi, soprattutto Donald Trump. In conferenza stampa, inoltre, è stato ricordato che No Kings Italia ha l’intento di aprire uno spazio politico nuovo, composto da una pluralità di soggetti: “Un’alleanza ribelle contro le destre globali e i nuovi re, che da Meloni a Trump si avvalgono della violazione sistematica del diritto internazionale e delle libertà costituzionali”, come ha dichiarato Rosa Lella di No Bavaglio e Stop Rearm Eu.