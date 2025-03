Cruciani e il vigilante arrestato, "vi faccio una domanda": sinistra travolta

Roberto Tortora 18 marzo 2025 a

È durato ben 4 ore 'interrogatorio di garanzia di Antonio Micarelli, il vigilante arrestato con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Antonio Ciurciumel, presunto ladro sorpreso in via Cassia durante un tentativo di furto alla vicina di casa e contro cui ha esploso diversi colpi di pistola lo scorso 6 febbraio. L’uomo, 56 anni, ora è in carcere, ma davanti al gip ha ribadito di aver agito per legittima difesa. Lo fanno sapere gli avvocati Pietro Pomanti e Valerio Orlandi, difensori del vigilante.

Di questo si parla a Quarta Repubblica, il talk di Rete4 condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti c’è Giuseppe Cruciani, speaker di Radio 24 e conduttore de La Zanzara, che accorre in difesa del vigilante e risponde direttamente alle 3 domande che Porro gli mostra sul videowall: "Il video è sufficiente a capire cosa accade? No. Cosa è successo prima dell'inseguimento? Non lo sappiamo ed è fondamentale per capire il contesto, come in tutte le indagini. Il vigilante andava arrestato? Tocca ai magistrati decidere, ma a mio parere uno come può reiterare il reato, come può inquinare le prove? A mio parere si tratta di un'azione della procura per forzare la mano e costringere l'uomo a confessare, ma questa è una mia supposizione".

"Quando è successa questa cosa, senza sapere cosa fosse successo - prosegue Cruciani -, io ho detto una cosa molto semplice, cioè che abbiamo di fronte uno che non appartiene alle forze dell'ordine, ma che comunque deve garantire la sicurezza di tutti noi e, dall'altra parte, un gruppo di banditi. Grandi banditi, piccoli banditi? Non ha importanza, lui non lo sa quando entra in azione, quindi a mio parere lo Stato dovrebbe tutelare chi in quel momento è il garante della sicurezza di tutti noi, di una casa, di un istituto bancario, di un'attività commerciale".

"Non so se lui sia un giustiziere - conclude il giornalista -, sembra che abbia sparato ad altezza d'uomo, quindi per colpire una persona, ma io voglio porvi una questione, perché tantissime persone che sento quotidianamente non hanno nessun dubbio da che parte stare?”.