Gad Lerner insulta Giorgia Meloni: "Fascistella si può dire?"

20 marzo 2025 a

Le critiche al manifesto di Ventotene scatenano anche Gad Lerner. Con una foto e poche parole, il giornalista insulta Giorgia Meloni. Lo scatto condiviso su X è quello del premier in Aula, durante l'audizione in vista del Consiglio Ue. Le parole? "Fascistella si può dire?". Un riferimento, neppur troppo velato, alle dichiarazioni del presidente del Consiglio pronunciate alla Camera. Qui Meloni, in un passaggio del suo discorso, ha citato il documento per la promozione dell'unità politica europea scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi (con il contributo di Eugenio Colorni) nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene, nel mar Tirreno.

"Non mi è chiarissima - ha detto la leader di Fratelli d'Italia in Aula - neanche l'idea di Europa alla quale si fa riferimento. Ovviamente sono sempre contenta e ho grande rispetto per la partecipazione, per le manifestazioni e le iniziative e per la partecipazione, anche alla manifestazione di piazza del Popolo sabato. È stato richiamato da moltissimi partecipanti il manifesto di Ventotene: spero tutte queste persone in realtà non l'abbiano mai letto perché l'alternativa sarebbe spaventosa".

Meloni dunque ha citato "alcuni passi salienti". Tra le citazioni: "La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria", "Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato, e intorno a esso la nuova vera democrazia". Apriti cielo: prima i fischi, le urla e gli attacchi dai banchi delle opposizioni, poi gli insulti da personaggi come Lerner. "Fascistella", spara fango Gad.