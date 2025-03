Massimo Cacciari, "ma che balle raccontiamo?". Ventotene, la sfuriata a Otto e mezzo

22 marzo 2025 a

"Io credo che regni un grande casino sotto al cielo". Ospite di Lilli Gruber in collegamento a Otto e mezzo, su La7, il professor Massimo Cacciari mette a tacere la propaganda del centrosinistra, inteso come partiti e apparato intellettuale, con poche fulminanti battute.

"Perché Giorgia Meloni ha cercato di demolire il Manifesto di Ventotene? Che operazione politica e culturale è?", gli chiede a bruciapelo la Gruber a inizio puntata. E il filosofo, che già si era espresso con molta chiarezza (e durezza) sul "caso Ventotene", ribadisce tutte le sue perplessità sulle strumentalizzazioni dell'opposizione dentro e fuori dal Parlamento.

"Demolire... E' evidente che il Manifesto di Ventotene non ha nulla a che fare (con lei, ndr), sarebbe stato ridicolo se Meloni l'avesse difeso. Un Manifesto che dice che bisogna lavorare per 'la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in Stati nazionali sovrani' e che a ogni forma di sovranismo dà del 'idolatrico', 'l'idolo dello Stato-Nazione'... Cosa volete che dica la Meloni, che è d'accordo? Di cosa vanno in cerca questi oppositori della Meloni? Fanno ridere".

"Cosa avrebbe dovuto fare l'opposizione in Parlamento?", chiede ancora la Gruber. "Dire 'ovvio, sappiamo benissimo che non sei d'accordo con Spinelli'. E avrei aggiunto: l'Europa di Spinelli è quella della Von der Leyen? Avete letto il Manifesto? Avete letto cosa dice sulla proprietà privata? Va limitata, corretta, estesa caso per caso, non deve riguardare i monopoli che svolgono servizi pubblici generali. Volete che continui? E cosa credete, che Spinelli fosse d'accordo con socialisti e comunisti? In un saggio Spinelli li definiva ancora schiavi dell'idolo Stato-Nazione. Ma dai, per carità di Dio".