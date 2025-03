Orsini e Boschi, rissa in diretta. E la Berlinguer sbotta: "Basta! Rispetto pe me!"

Claudio Brigliadori 23 marzo 2025 a

a

a

Con le difficoltà militari dell’Ucraina ormai acclarate, in tv è tornato il momento di rispolverare Alessandro Orsini. Il controverso professore per qualche mese aveva imperversato nei talk, subito dopo l’invasione russa, sostenendo tesi talmente anti-Ue e anti-americane da apparire un agente putiniano.

Al di là di eccessi e manicheismi, l’esperto prezzemolino, comunque la si pensi, su di lui e sulle sue idee, dal punto di vista televisivo, un pregio ce l’ha. Crea “dinamiche”, come si dice nel gergo dei reality.

"Italia distrutta in un batter d'occhio, può fare quello che vuole": Orsini, l'agghiacciante profezia su Putin | Video

Tradotto: scontri, contumelie, risse. La sua settimana di orgoglio e passione era cominciata sabato scorso ad Accordi e Disaccordi, sul Nove, con Italo Bocchino che lo punge («Lei che è vicino a Putin potrà aiutarci a difenderci, ha ottimi rapporti con l’Intelligence russa...») e lui che reagisce: «Lei è un signore, le chiedo di scusarsi per quello che ha detto, perché altrimenti mi costringe a querelarla»).

"Arrogante, mi risponda!", "Stia calma, così a occhio...": Mastrobuoni-Orsini, la rissa trascende | Video

Martedì sera invece Orsini è ospite di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, su Rete 4. Dopo la profezia terrificante («Se ci fosse una guerra tra Unione europea e Russia, il rischio che l’Italia venga rasa al suolo è altissimo perché l’Italia non ha difesa aerea»), ecco il faccia a faccia con Maria Elena Boschi: «Lei vuole mettermi il bavaglio», accusa il prof, «Non accetto lezioni da lei, lei deve ascoltare», replica l’ex ministra. L’attrito è talmente forte da costringere la conduttrice a interromperli: «Basta! Basta! Io vi chiedo rispetto nei miei confronti».

Gran finale (per ora) a PiazzaPulita, su La7. Giovedì sera Tonia Mastrobuoni gli chiede a bruciapelo: «La sua fonte qual è? Putin stesso, i servizi segreti russi, chi?». «Lei non sa come sia il lavoro di un accademico, però non glielo posso spiegare adesso in due secondi». «Guardi - prosegue la corrispondente di Repubblica - lei non risolve i problemi con l’arroganza, risponda alla domanda, è una domanda semplicissima», «Secondo me lei deve stare un po’ calma, così a occhio». «E lei meno arrogante forse», «Arrogante? Più di lei è molto difficile». Chiamate i Caschi Blu.