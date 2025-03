Si allunga la lista degli indignati contro Luciana Littizzetto. Dopo la denuncia del tenente Pasquale Trabucco e la class action dell'Osservatorio vittime del dovere, interviene Tiziano Tosi. "Sig.ra Littizzetto, sono il Presidente Nazionale dell’Associazione delle Famiglie dei Caduti e dei Mutilati dell’Aeronautica e ammetto che non seguo molto le trasmissioni televisive di un certo tipo", scrive il generale Tosi in una lettera citata dal Giornale: "Solo in ritardo ho avuto notizia delle sue espressioni di... 'comico apprezzamento' verso i militari italiani".

Nonostante assicura di capire "che certe espressioni e una miserevole comicità possano richiamare tanti poveri di spirito e far aumentare così gli indici di ascolto", il il Generale di Squadra Aerea in congedo si chiede "perché infangare così gratuitamente una certa sacralità", con quelle parole - dicendo che facciamo "cagarissimo" - lei ha violentato nell’animo e infangato i sentimenti più profondi di tutte quelle vedove, quei genitori, quei figli che nel proprio intimo piangono la scomparsa di propri cari in divisa, caduti in servizio per mantenere fede con onore a un sacro giuramento prestato e la cui sacralità, evidentemente, non è proprio nelle sue corde e nel suo orizzonte".