Luciana Littizzetto polverizzata da Giuseppe Cruciani: "Ecco cosa ti becchi"

Tra Luciana Littizzetto e l’Esercito italiano non corre buon sangue, soprattutto negli ultimi tempi e di questo ne ha parlato anche Giuseppe Cruciani all’interno del suo programma “La Zanzara”, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.45, su Radio24 in co-conduzione con David Parenzo.









Negli ambienti dell’esercito la cosa ha dato parecchio fastidio e, addirittura, il Tenente Pasquale Trabucco, presidente del Comitato per il 4 Novembre, ha deciso di prendere provvedimenti drastici, presentando una formale querela al tribunale di Milano. Cruciani, allora, prendendo ad esempio un’altra recente lite, quella tra Romano Prodi e la giornalista Lavinia Orefici, ha evidenziato la disparità di giudizio sulle due vicende: "Immaginate questa scena: una giornalista di sinistra, insomma di quell'area lì, fa una domanda a un politico di destra, per esempio a Ignazio La Russa o a Salvini, e questo politico reagisce in malo modo, magari prende i capelli della giornalista. Cosa sarebbe successo? Ci sarebbero state petizioni per la sua cacciata, avrebbero chiamato l'Onu, avrebbero urlato al governo autoritario e fascista. Invece Prodi tira per qualche secondo i capelli a una giornalista e tutti stanno zitti, anzi alcuni esclamano 'viva Prodi'. Vi dovete vergognare! La Littizzetto – prosegue nel suo intervento Cruciani - denunciata da un membro dell'Esercito per aver detto che i militari italiani fanno ca*re a combattere. Dica ciò che vuole, ma sono gli stessi che ci rompono i co**ni sul linguaggio, i tribunali etc. Ora vi beccate l'iter processuale! A me fa inca**re non la denuncia, che è sbagliata, ma l'ipocrisia di chi si lamenta sempre del linguaggio e adesso deve stare zitto".