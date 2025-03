Romano Prodi, sconcertante Boldrini: si sveglia tre giorni dopo

Tre le categorie: “Negazionisti” («Prodi non l’ha toccata»), “Riduzionisti” («Vabbè, non è così grave»), “Terzisti” («Alla fine la giornalista se l’è meritata»). Nella galassia della sinistra, prima e dopo il video in cui si vede il fondatore dell’Ulivo che tirai capelli a Lavinia Orefici, le reazioni sono state varie ed eventuali. C’è chi ha il merito, come il giornalista-battutista Luca Bottura, di far parte contemporaneamente dei “negazionisti” e dei “riduzionisti”. Questo il suo tweet prima che il filmato sbugiardasse il Professore: «Dissero che aveva preso soldi da Telekom Serbia, non era vero; dissero che aveva raddoppiato i prezzi con l’euro, ed era stato Berlusconi; dicono», dai Bottura facci ridere, «che vada in giro a tirare i capelli a chi lo provoca: non è vero. Prodi fa paura ai cattivisti perché è stato il miglior presidente del Consiglio d’Italia e aveva una visione di Paese che cozza contro chi ha in mente uno Stato egoista e autoritario. Per questo, anche oggi, è il loro incubo». Le immagini certificano che non è vero quello che dice Bottura. Il nostro rilancia: «Prodi ha fatto benissimo. Era ora che qualcuno desse al retequattrismo la risposta che merita. Peccato solo sia toccato a chi esegue ordini e non alla ghenga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio». Anche quella delle risate va forte.

E d’altronde, Bottura a parte, con una Claudia Fusani così... «#IoStoConProdi», cinguetta su “X”, «e chiarisco che la giornalista ha tutta la mia solidarietà. Ma non perché il Prof le avrà forse chissà sfiorato i capelli spiegando con enfasi il suo punto di vista». Chissà. Forse. Fusani ha anche condiviso il tweet di Bottura. Pure Alessandro Milan, collega di Radio24, entra nel novero delle teste di serie negazioniste: «Con Prodi, senza e senza ma. Le cialtronate van trattate per quel che sono: cialtronate. Anche basta». Appunto. O meglio: forse. Milan torna sui suoi tweet: «Hanno fatto il Var su Prodi. Giuro. Da ridere per tre giorni di seguito». Questo è certo, ma c’è chi ha fatto meglio, e non era facile. Enrico Letta non appena ha iniziato a diffondersi la “prodata” ha pubblicato sui social un suo selfie col fondatore dell’Ulivo. Sopra l’hashtag “IoStoConRomano”. E ancora: Repubblica e La Stampa sono entrate nella “Hall of fame” dei negazionisti per il record di zero righe sulla vicenda.