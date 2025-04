Aldo Cazzullo: l'antifascismo ha perso? Colpa degli antifascisti

Gli antifascisti hanno perso. Non la guerra, che quella, ottant’anni fa, l’hanno stravinta. No, gli antifascisti hanno perso la pace. A dirlo non è qualche pericoloso nostalgico, ma un antifascista doc come Aldo Cazzullo, nella nuova prefazione al suo libro del 2015, “Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza”, anticipata ieri dal Corriere della Sera. «In questi trent’anni», ha scritto Cazzullo, «in Italia si è combattuta una guerra della memoria. E questa guerra noi antifascisti l’abbiamo perduta. Nettamente e clamorosamente. Non è stata una sconfitta elettorale. E non solo perché le elezioni la sinistra le ha quasi sempre perse. Anche perché solo in Italia — e questo è un altro segno della nostra sconfitta — è passata l’idea per cui se sei antifascista sei comunista, o comunque di sinistra. Non è così». «Sia chiaro», ha aggiunto, «hanno vinto loro. I fascisti, e gli anti-antifascisti.

Milioni di italiani che non sanno quale tragedia sia stato il fascismo, e soprattutto non lo vogliono sapere. E pensano, magari in buona fede, che la Resistenza sia stata fatta soltanto dalla sinistra. In realtà, fu fatta da partigiani di ogni fede politica: comunisti, socialisti, azionisti, anarchici; ma anche moderati, cattolici, liberali, monarchici». Ha ragione su molte cose, Cazzullo. Oggi, effettivamente, l’antifascismo non sembra passarsela benissimo. È in crisi, una crisi profonda. Ed è vero che veniamo da una “guerra della memoria” durata trent’anni. Però è una guerra che è stata sostanzialmente combattuta solo dalla sinistra (la destra da questo argomento cerca di stare il più lontano possibile...). Dal 1994, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e la nascita dell’alleanza tra Forza Italia, Lega e Alleanza nazionale, i progressisti hanno deciso che chi sta col centrodestra è un fascista, mettendo così la camicia nera alla maggioranza degli italiani. Ricordate le manifestazioni del 25 aprile?