Sgarbi, la compagna Sabrina Colle: "Grazie per l'indimenticabile viaggio"

"Il Paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti - scrive la Colle -. Quel sentimento, o meglio, quella sensazione depositata nei miei occhi e nella mia mente, non mi ha mai abbandonata, facendomi sperare che saremmo tornati alla quiete che il Myanmar mi aveva trasmesso, anche se per i suoi abitanti, la vita in quegli anni, non fu così rassicurante come lo fu per me. Oggi, addirittura, è tragica, il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi, ma la purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno tornare di nuovo sempre insieme a te", con tanto di foto in coppia con Sgerbi... Proprio per questo in tanti l'hanno accusata a torto di aver "speculato" sul compagno.