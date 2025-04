Vittorio Sgarbi in ospedale, la scelta di Sabrina Colle

Vittorio Sgarbi ancora in ospedale. Il critico d'arte si trova al Gemelli di Roma a causa di una forte depressione. Tra gli ultimi ad aggiornare sulle sue condizioni, la figlia Evelina. La ragazza ha parlato di "una solitudine profonda" avvertita quando è andata a trovarlo. Ma a stretto giro è arrivata la replica del suo staff. "Vittorio Sgarbi non è solo", ha tenuto a precisare attraverso una nota riportata dal settimanale Oggi chi gli sta intorno. "Accanto a lui sono sempre presenti la compagna Sabrina Colle , i famigliari e i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario del Gemelli in cui Vittorio Sgarbi nutre piena e totale fiducia". L'ufficio stampa ha poi aggiunto che si sono registrate numerose visite ricevute da parte di amici di vecchia data e di personalità pubbliche e istituzionali. Infine: "Allo stato attuale ogni altra notizia o considerazione è frutto di sensazioni personali, come tali inaffidabili".

Tempo fa, in una delle visite, Evelina sembra aver puntato il dito proprio contro lo staff del padre. E non solo. "Sfiderei chiunque ad affrontare questa situazione, non solo per come sta mio padre ma anche per tutto l'insieme che c'è intorno. Non dicono apertamente che non sono benvoluta, ma è così, mi fanno sentire in questo modo. Sono le persone che gli stanno intorno".