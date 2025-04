L'aria che tira, la leghista Tovaglieri zittisce la grillina: "Uno scempio"

"A me preoccupa moltissimo il fatto che Donald Trump voglia imporre una politica economica all'Europa e al nostro Paese. Non deve essere sicuramente Trump a dirci quali sono gli interessi che dobbiamo perseguire per far stare meglio il nostro Paese. Io voglio lavorare per il bene dell'Italia e non per quello degli Stati Uniti. Ma è l'Europa che non deve diventare cameriera di nessuno, né degli Stati Uniti né della Cina". Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, prende la parola a L'aria che tira su La7 e nello studio di David Parenzo si scatena la bagarre. In collegamento c'è Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, che si scalda alla velocità della luce.

"L'obiettivo è dazi zero?", domanda il conduttore. "Certo che sono d'accordo - la risposta -, dopodiché c'è un mare da esplorare sul tema della partita energetica. Dopo che non abbiamo più acquistato gas dalla Russia siamo andati in giro ad acquistarlo da chiunque, pagandolo 4 volte tanto, e da Paesi non propriamente democratici. Con tutte le ombre, gli Usa sono invece un paese democratico e un punto d'incontro lo si può trovare".

