Fedez, il dramma: "Il mio corpo urla pietà", cancellati e rimborsati tutti i concerti

Fedez ha annunciato la cancellazione di tutti gli impegni live in programma tra agosto e settembre 2026, compreso il concerto previsto il 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. La decisione, comunicata attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, arriva dopo il recente ricovero dell'artista e rappresenta una scelta dettata esclusivamente dalla necessità di tutelare la propria salute.

Il rapper ha spiegato di aver attraversato giorni particolarmente complessi, durante i quali ha compreso l'importanza di interrompere gli impegni professionali per dedicarsi completamente al percorso di cure e al recupero fisico, seguendo le indicazioni dei medici che gli hanno consigliato un periodo di assoluto riposo. "C'è la realtà, un corpo che da anni mi sta urlando pietà" scrive, come riporta il Corriere della Sera, "e che continuamente metto alla prova senza mai rallentare". "Ora - continua - non posso più dare la precedenza ai sogni, anche se fa male. Sarei più irresponsabile di quello che già non sono stato durante questa porzione di esistenza".