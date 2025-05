Conclave, don Cristiani: "Voglio un Papa comunista"

In attesa della fumata bianca, in molti condividono i propri pronostici o, addirittura, i propri auspici. Tra questi don Andrea Cristiani. Il fondatore del Movimento Shalom, organizzazione no profit di San Miniato (Pisa), punta a un Pontefice "comunista". "Il cardinale Re nella sua omelia di saluto a Papa Francesco e in quella della messa pro eligendo Papa ha delineato la figura di colui che per 13 anni ha guidato la Chiesa e ha parlato al mondo con la forza dell'amore, e l'immagine più bella uscita dal suo cuore è che siamo in attesa del primo testimone del Dio di Gesù Cristo. Per questo noi vogliamo un Papa comunista".

E nei giorni in cui gli occhi sono tutti puntati sul Conclave, il sacerdote arriva a dire: "Se, come ha vissuto Gesù Cristo, come ha predicato, come voleva agissero i suoi discepoli nel tempo poveri a fianco dei poveri, miti per un ondo senza guerre, significa essere comunisti ebbene noi vogliamo un Papa comunista".