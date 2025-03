Luciana Littizzetto resta muta in studio: l'ultima vergogna

Non una parola. A Che Tempo Che Fa sembra passata in sordina la rivolta dei militari contro Luciana Littizzetto . Nella puntata in onda domenica 30 marzo sul Nove, la consueta letterina della comica torinese ha avuto al centro l'adozione per i single. Niente risposta alle numerose denunce ricevute dunque. In settimana molti hanno promesso di portare la spalla di Fabio Fazio in Tribunale. Il motivo ormai è noto, una frase sull'esercito italiano: "Non siamo capaci di fare le guerre, facciamo ca***rissimo a combattere. Da Caporetto alla campagna di Russia, sono più le volte che abbiamo perso", aveva spiegato la comica scatenando l'ira dei militari.

Eppure da Littizzetto non c'è stata nessuna replica. A rispondere, invece, ci ha pensato la Lega. Tramite la voce dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, il Carroccio ha voluto esprimere la propria vicinanza ai militari italiani. "Offendere i nostri militari non è satira, è vergognoso. Ancora una volta Luciana Littizzetto dimostra il solito disprezzo radical chic per le nostre forze armate, per quegli uomini e donne che ogni giorno servono l'Italia con onore, sacrificio e dedizione. Dire che facciamo "ca*****mo" non è satira, è un insulto vergognoso a chi ha dato la vita per la nostra sicurezza, a chi ha combattuto per la libertà, a chi si è distinto in missioni di pace e operazioni internazionali", ha tuonato l’esponente leghista in un post nel quale invita la comica a chiedere scusa.