Leone XIV, la scoperta: chi era il trisavolo del Papa

Spunta un parente pure a Sanremo. Papa Leone XIV dopo i cugini sparsi tra Marche, Piemonte, Francia e gli stati meridionali degli Usa rischia di ritrovarsi con una famiglia “diffusa” in mezzo globo. Tutti a rivendicarne un pezzetto di familiarità, una bisnonna, un trisnonno, un parente alla lontana. Intercettati e intervistati a favore di telecamere i due fratelli parlano volentieri con i giornalisti che gli danno la caccia. L’uno, il maggiore Louis Martín Prevost, in pensione in Florida, L’altro, John 71 anni,è rimasto a New Lenox, un sobborgo sud-occidentale di Chicago. Come anticipato dall’agenzia Ansa e rilanciato dal sito Sanremonews.it, c’è un avo del Pontefice che è stato battezzato a Sanremo. Si tratta di Giacomo Martino, figlio di Nicola e di Caterina Mirasca nato il 1° gennaio 1806 e battezzato il giorno successivo nella chiesa di San Siro. I documenti sono emersi nel registro dei battesimi della stessa chiesa, grazie alla sollecitazione della Famija Sanremasca e con la fattiva collaborazione del Vescovo, Mons. Antonio Suetta e, soprattutto, del parroco della Concattedrale, don Nicolas.

Ieri mattina è stato Leone Pippione, presidente della Famija Sanremasca, insieme a don Nicolas, a scoprire il possibile parente di Papa Leone XIV. Al momento, ovviamente, non ci sono certezze ma Giacomo Martino si potrebbe essere imbarcato, una volta adulto, su un mercantile che era diretto negli Stati Uniti e, tenuto conto che Sanremo era una città marinara collegata con Nizza, è possibile che sia sbarcato in Lousiana. A quel punto si sarebbe fatto cambiare il cognome in Martinez ed ha avuto un figlio, Giuseppe che, a sua volta si sposa con una francese e si trasferisce a Chicago.