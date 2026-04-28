Nicole Minetti rompe il silenzio: "La grave patologia di mio figlio"

"Sono state diffuse ricostruzioni false, gravemente lesive della mia reputazione, accompagnate dalla divulgazione di informazioni riguardanti un minore che, per legge, non avrebbero mai dovuto essere rese pubbliche, in palese violazione dei principi posti a tutela dei minori": l'ex consigliere regionale della Lombardia, Nicole Minetti, rompe il silenzio sulla vicenda legata alla concessione della grazia ricevuta dal presidente della Repubblica e alla successiva messa in discussione della stessa.

"È particolarmente grave che siano state attribuite alla mia persona circostanze e dichiarazioni mai rese, costringendomi a difendermi da fatti del tutto inesistenti - ha aggiunto la Minetti in una nota attraverso i suoi legali -. Preciso, con assoluta chiarezza, di non essere mai stata indagata né di aver mai ricevuto comunicazioni di indagini a mio carico, né in Uruguay né in Spagna". E ancora: "Di fronte a una grave patologia che ha colpito mio figlio, io e la mia famiglia ci siamo rivolti a strutture sanitarie di eccellenza, al fine di garantire le migliori cure possibili. In tale contesto, è stata individuata una struttura altamente specializzata a Boston, dove mio figlio è stato sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato e complesso".