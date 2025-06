L'aria che tira, Lucaselli spiana la grillina: "Noi non buttiamo i soldi"

" Non è che c'è una preclusione sui flussi migratori irregolari - ha detto Lucaselli -. Ma noi vogliamo far diventare questa soluzione al problema? Questa non è la soluzione al problema. Noi dobbiamo pensare alla nostra natalità , come lo abbiamo fatto e come lo fa il governo Meloni. Dobbiamo rendere strutturali una serie di misure. Quando parliamo dell'assegno unico, quando parliamo del congedo parentale, quando parliamo dei numeri dell'occupazione femminile e anche gli asili nido... a differenza di quello che accadeva prima, noi non prendiamo i soldi e li buttiamo così . Ma li mettiamo dove effettivamente servono".

A quel punto, però, la grillina non è riuscita a contenersi e ha attaccato la sua interlocutrice: "Dire che in questo Paese non servano gli asili nido è un insulto a chi non lo trova. Noi avevamo portato miliardi con il Pnrr per investire nel nostro paese, per arrivare almeno alla media del 33% in tutto il territorio. Lo sa bene chi in questo momento sta cercando anche solo un centro estivo per portare il proprio figlio durante le vacanze estive e non lo trova per i costi elevatissimi e per la mancanza".