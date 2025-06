Alvaro Vitali, sfregio di Le Monde: "Infantile e libidinoso"

"Personaggio infantile e libidinoso, basso (1,56 metri) e brutto, con il naso borbonico e gli occhi strabici, sistematico bersaglio per gli altri protagonisti dei film in cui appariva": così Le Monde in un articolo su Alvaro Vitali in occasione della morte.

L'attore si è spento a 75 anni il 24 giugno a Roma per una broncopolmonite. Sul quotidiano si legge che "la sua popolarità in Francia non raggiunse mai i livelli di cui godette oltralpe per almeno un decennio. In Italia, era una sorta di mito popolare e banale". Parole al veleno nei confronti di uno dei protagonisti più apprezzati del cinema italiano.

Parlando dei suoi film, gli insulti di Le Monde continuano: "Inizia il regno delle stelline nude, interpretate da Edwige Fenech, Gloria Guida, Nadia Cassini e altre, oggetto delle attenzioni lascive e sbavanti di un erotomane infantile e sistematicamente sfortunato interpretato da Vitali in titoli come 'La maestra dà lezioni private', di Nando Cicero (1975); 'Il poliziotto dei polli', di Michele Massimo Tarantini (1976); 'Il maestro e gli imbecilli', di Mariano Laurenti (1978), ecc".