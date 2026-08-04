Roberto Saviano difende Spin Time e si schiera con l'illegalità

Tra i vip di cinema, musica e cultura scesi in campo a sostegno degli abitanti dello Spin Time, quello di Roberto Saviano è sicuramente il nome più prestigioso. Lo scrittore paladino della legalità ieri mattina ha comunicato via social il suo intervento «per difendere il diritto all’abitare» in relazione alla vicenda dell’immobile - occupato dall’ottobre 2013 dal movimento Action - sotto sequestro dopo l’incendio divampato la scorsa settimana (lo stabile è stato dichiarato inagibile). «In una città in cui le case hanno smesso di essere luoghi dove si vive e sono diventate capitale, asset per fondi di investimento, contenitori dove far sparire denaro sporco, difendere chi abita un edificio che era stato abbandonato, e che è tornato vivo, significa difendere la democrazia», ha scritto Saviano dai suoi account social dando appuntamento alle 17,30 di ieri in via di Santa Croce in Gerusalemme, dove all’esterno del palazzo da quasi una settimana stazionano giorno e notte gli ex abitanti (circa 400 persone) dello stabile di proprietà del Fondo Immobili Pubblici.

I FILI DELLA PROTESTA

Giacca beige, camicia bianca, lo scrittore prende il microfono e di fatto si prende il ruolo di capofila della protesta. «Questo spazio si è rinnovato, il contrario dell’occupazione». Definisce l’azione del movimento per la casa «un dono», una cosa ben diversa da ciò che ha fatto CasaPound: «Questa non è un’occupazione politica, che invece viene tutelata». Da qui l’avvertimento che «non sarà possibile spegnere questa esperienza». Poi, dopo aver fatto riferimento alle possibili mosse del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la frase più significativa: «Qualunque cosa intendano fare, ci troveranno fermi e resistenti». Terminato il suo intervento tra gli applausi, Saviano resta in loco: stringe mani, posa per i selfie, abbraccia gli organizzatori della protesta, saluta colleghi di mobilitazione come Sabina Guzzanti, che su Instagram sta tenendo un “video diario” «di resistenza». Nella prima puntata, l’attrice aveva definito l’incendio «un pretesto» per lo sgombero. La presa di posizione pubblica di Saviano si aggiunge, come dimostra anche Guzzanti, agli appelli di registi - tra gli altri, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Ferzan Ozpetek - attori (Carlo Verdone, Valerio Mastandrea) e cantanti (Daniele Silvestri). «Ce l’avranno, tutti insieme, un patrimonio di qualche decina di miliardi di euro? Riescono a mettere insieme qualcosina per un palazzetto dove ospitare Spin Time?», si è chiesto su X, caustico, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, la Confederazione italiana della proprietà edilizia.