Giorgia Meloni, l'ultima sparata di Repubblica: "Perché non è il momento che smetta di fumare"

Ha smesso o non ha smesso? È questo il dilemma di Repubblica che in mancanza di altri argomenti si sofferma sulle sigarette di Giorgia Meloni. Si, sa, la presidente del Consiglio è un'incallita tabagista. O forse lo era, perché qualche settimana fa Il Foglio aveva raccontato un retroscena per cui da maggio la premier non avrebbe toccato neppure una sigaretta. Al netto di tutto, la vera domanda è: e quindi? Ecco, che il Venerdì, supplemento settimanale del quotidiano di Mario Orfeo, dedica alla questione una paginata. Con tanto di consiglio.

"Per quanto si voglia ficcare il naso negli affari dei potenti, che dopo tutto sono uomini e donne come ciascuno di noi, non è dato sapere se Giorgia Meloni abbia davvero smesso di fumare. L’annuncio del proposito, tanto personale quanto presidenziale, si deve a Carmelo Caruso del Foglio, per cui l’ultima sigaretta accesa dal premier, di marca Vogue, risalirebbe all’inizio di maggio, ma in questi casi prima di dichiarare definitivamente vittoria sul tabacco, è lecito aspettare diversi mesi, se non qualche anno" si legge prima di arrivare al punto, alla frecciatina: "Meloni, si sa, è tosta, possiede un indubbio autocontrollo e ha anche costruito la sua immagine sulla resistenza personale. Quel che sorprende è proprio il momento in cui ha deciso di imboccare la via del no-smoking".