Veronica Lario, profondo rosso in bilancio: a quanto ammonta il buco

Gli affari non vanno nel migliore dei modi per Veronica Lario. L'ex moglie di Silvio Berlusconi, all'anagrafe Miriam Bartolini, deve fare i conti con diversi flop riguardanti le sue attività. Qualche giorno fa, infatti, a Segrate (Milano) si è tenuta l’assemblea dei soci della Ippocampo srl, che la ex consorte di Berlusconi controlla al 100 per cento e di cui è amministratrice unica. La società è proprietaria di una palestra sita in un immobile a Milano 2 (sempre a Segrate) di proprietà della Bartolini.

La riunione è servita per approvare il bilancio del 2024 chiuso con un rosso di ben 306mila euro. Una cifra peggiore rispetto al passivo di 205mila euro del precedente esercizio. Il disavanzo è stato tutto ripianato attingendo alla riserva denominata - riporta Affaritaliani.it - "conto copertura perdite" che era salita anno su anno da 241mila euro a 372mila euro, riducendo il patrimonio netto a 13mila euro circa.

E se i ricavi netti di anno in anno sono sì aumentati da 457mila euro a 556mila euro, i costi sono significativamente saliti. Si passa da 654mila a 855mila euro. La nota integrativa riporta che "il risultato d’esercizio risente in parte della chiusura temporanea della palestra nei mesi di maggio e giugno (2024), dovuta all’allagamento dell’immobile", che ha causato una riduzione dei ricavi da abbonamenti e una fattura straordinaria relativa alla fornitura di energia elettrica.

Ma le cattive notizie non finiscono qui. Sempre qualche giorno fa si è riunita l'assemblea dei soci della Tambù srl, che la Bartolini controlla all’88 per cento tramite la sua Equitago mentre Davide Lo Presti e Daniele Cerizza hanno ciascuno il 6 per cento. La società è una start up che ha sviluppato il progetto "Trasforma il tuo gioco da tavolo in digitale", finanziato da Invitalia con 600mila euro. L’assemblea ha preso atto che il bilancio del 2024 si è chiuso con una perdita di 637mila euro peggiore del passivo di 463mila euro dell’anno prima.