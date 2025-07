Chef Rubio, blitz dell'antiterrorismo in casa sua: si mette malissimo

"La mattina del 17 luglio alle 7, gli agenti della 'Divisione investigazioni generali - Operazioni speciali. III Sezione Antiterrorismo Interno' (la Digos, ndr) della Questura di Roma hanno fatto una perquisizione nella casa di Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, in cui hanno sequestrato tutti i suoi strumenti elettronici e le chiavette Usb. Dopo di che lo hanno portato nel commissariato di Frascati e trattenuto fino alle 19:50": lo ha riferito in un post su Facebook l'attivista Alberto Fazolo, secondo cui dietro al blitz ci sarebbero alcuni post pubblicati su X dallo chef, sempre critico nei confronti delle autorità israeliane.

L'obiettivo dell'operazione, secondo l'attivista, "era di acquisire informazioni sulle sue attività telematiche, contestandogli due post sul proprio profilo X, nonché cercare all'interno delle sue chat private di Telegram e Signal". Poi ha chiarito che "al momento Gabriele è privo di strumenti elettronici e fino al dissequestro non ha accesso ai propri profili, chat e cloud (non sono stati chiusi). Per questo motivo ha chiesto a me di riportare ciò. Gabriele è libero, ci tiene a garantire che sta bene, ma per un po' non avrà modo di comunicare attraverso i suoi canali o recapiti. Pertanto, inutile cercarlo. Gabriele da anni è perseguitato e bersagliato per la sua attività di denuncia della pulizia etnica della Palestina".