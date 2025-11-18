Quarta Repubblica, Gualmini dà del "giustiziere" a Cicalone? Lui la gela

L'europarlamentare dem Elisabetta Gualmini definisce lo youtuber Cicalone un "giustiziere" e lui perde le staffe: è successo nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Lui, all'anagrafe Simone Ruzzi, è noto per filmare i reati quotidiani di borseggiatori e scippatori nelle metro romane. Un suo modo per aiutare la collettività e difenderla da chi vuole derubarla. Nei giorni scorsi, è stato aggredito pesantemente proprio mentre documentava il degrado nella metro Ottaviano della Capitale. E in tv, infatti, è apparso col volto tumefatto.

“Io sono un cittadino, non un giustiziere - ha risposto Cicalone alla Gualmini -. Allerto i cittadini, si chiama solidarietà. Lei invece di parlare delle vittime dei ladri perde tempo a difendere chi li compie. Mi cadono le braccia ad ascoltarla”.