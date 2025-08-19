Ilaria Salis, "abbassa quel pugno": la foto che fa scoppiare la polemica

Ilaria Salis di nuovo nella polemica per uno scatto pubblicato sui social. L'europarlamentare eletta con Avs ha postato su Instagram una sua foto davanti al Quarto Stato di Volpedo, esposto al museo del ‘900 di Milano. Nell'immagine, l'ex attivista sorride e alza il pugno chiuso. Un gesto che non tutti hanno apprezzato.

"Abbassa quel pugno, mio padre e mia madre erano lavoratori e veri comunisti negli anni 70, tu che c’entri con il “Quarto stato”? Sei una figlia di papà della Monza bene con i sensi di colpa! Che gioca a fare la rivoluzionaria a 15mila euro al mese, fai come la Rakete dimettiti per coerenza!", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Commenti critici sono arrivati anche da qualche esponente politico. "Qualcuno le spieghi che il bel dipinto dietro di lei rappresenta il Quarto Stato, lavoratori e lavoratrici che una casa se la conquistavano con il sudore di una vita. Il suo pugno chiuso, invece, è quello di chi oggi difende chi la casa la occupa abusivamente proprio a danno di chi se l’è guadagnata con il lavoro", ha commentato sui social il deputato di FdI, Antonio Baldelli.