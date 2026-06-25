Commissione Covid, FdI a Nordio: "Verificare presunte ingerenze sul processo Guerra"

"Alla luce dei nuovi rilievi pervenuti al presidente della commissione Covid Marco Lisei, Fratelli d'Italia chiede al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di avviare un'ispezione al Tribunale di Roma al fine di verificare la regolarità dello svolgimento del procedimento penale a carico di Raniero Guerra, Giuseppe Ruocco, Mara Grazia Pompa e Francesco Maraglino. L'Associazione dei familiari delle vittime del Covid-19 '#Sereniesempreuniti' ha, infatti, rilevato dagli atti e dalle dichiarazioni che il gip Alessandra Boffi avrebbe dichiarato di aver subito 'pressioni' esterne ed estranee in relazione alle decisioni da assumere nel corso del procedimento avvenuto il 12 maggio scorso, tanto da impedirle di autorizzare la pubblicità delle udienze": lo hanno scritto in una nota i parlamentari di Fratelli d'Italia componenti della commissione Covid.

Poi hanno aggiunto: "Dalla registrazione audio ufficiale dell'udienza emergerebbe che l'avvocato difensore di Raniero Guerra, interloquendo con il Gip dopo l'allontanamento dall'Aula di un avvocato di parte civile, ha fatto esplicito riferimento ad un separato procedimento nel quale lui stesso sarebbe stato parte civile per un 'Partito Democratico'. E, quel che è ancora più grave è che nella trascrizione del verbale non vi è menzione alcuna del riferimento al Pd, bensì a un generico 'Partito'. Fratelli d'Italia, con un'interrogazione sia al Senato sia alla Camera, chiede al ministro Nordio se intenda intraprendere iniziative, anche di carattere ispettivo, per fare piena luce su un fatto che, se confermato, sarebbe un'ingerenza politica a dir poco incresciosa".